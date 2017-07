Polícia Militar prende caçador em Conselheiro Mairinck

Estava com cinco cachorros e armado

Por volta das 9h10m de sábado, dia primeiro, após solicitação, a Polícia Militar foi até uma fazenda, onde havia uma situação envolvendo caçadores, em Conselheiro Mairinck.

No trajeto até a propriedade, a equipe entrou num caminho alternativo, o qual pertence a Fazenda 3 Galhos e segue até a fazenda Marimbondo, no final da rota.

Foram encontrados dois veículos, sendo um VW/Voyage e um GM/Chevette, escondidos dentro de uma plantação de milho. Também confirmou-se sinais de que os carros transportaram cães.

Na sequência,os funcionários da fazenda viram cinco pessoas caçando com cachorros.

Compareceu em apoio à ocorrência, a rádio-patrulha de Joaquim Távora, além da Polícia Ambiental.

Momentos depois,chegou um indivíduo portando uma espingarda calibre 12, carregada com dois cartuchos intactos.Com ele, numa bolsa pequena estavam faca de caça, munições calibre 12 intactas,uma lanterna,um rádio de comunicação, canivete,duas chaves dos veículos, além de uma toca balaclava.Acompanhavam cinco cães. O homem foi preso e todo o resto apreendido.