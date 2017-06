Polícia Militar prende bando em Cambará

Nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 23,as equipes P2, rádio-patrulha e Canil, com o apoio da Guarda Municipal, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido decorrente de diversas denúncias informando que três pessoas estavam traficando drogas em Cambará.

A informação era de que o homem e as duas mulheres também poderiam ter objetos provenientes de furtos e roubos.

Realizadas diligências nos locais as equipes obtiveram os seguintes resultados:

Prisão do trio;

✅265 pedras de crack embaladas em papel alumínio prontas para a comercialização e mais duas porções maiores embaladas em papel plástico, tudo totalizando 120g;

uma pequena porção de maconha pesando meia grama.

uma balança de precisão apreendida.

Valor total apreendido R$ 1.794,30 em cédulas e moedas apreendidas.

Um cheque no valor de R$1.116,74 apreendido

Um esmeril, quatro furadeiras e duas serras circulares apreendidas.

Dez celulares apreendidos.

Três tablets apreendidos.

Um vídeo-game apreendido e

Dois rádios automotivos apreendidos.