Polícia Civil platinense prende receptador

Na Vila Ribeiro

Um homem de 22 anos foi detido na tarde desta sexta-feira (15) pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, na Vila Ribeiro, por receptação culposa.

Com ele, os policiais localizaram parte de produtos roubados num assalto ocorrido no dia 24 de julho, no bairro Vista Alegre, vitimando seu morador o qual teve a casa invadida por três marginais, encapuzados, que levaram dinheiro, notebook, per de tênis, aparelho celular, roupas e óculos.

O receptador informou quando e onde comprou o objeto roubado. A polícia dará o reconhecimento pessoal da pessoa que vendeu ao receptador o produto roubado e, havendo confirmação pelas vítimas de sua participação no assalto, poderá ter sua prisão preventiva decretada a qualquer tempo.