PM promove ‘Páscoa Feliz’ em Ribeirão do Pinhal

Na tarde desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), policiais militares do 2º Batalhão realizaram diversas atividades com crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vó Zaíde, em Ribeirão do Pinhal. O evento foi uma parceria entre a PM e educadores do estabelecimento de ensino.

Com o intuito de promover uma Páscoa alegre e divertida às crianças, os PMs organizaram diversas brincadeiras, atividades com pintura, distribuição de brindes, entrega de doces e guloseimas, além de um café da tarde.

Entretanto, o que realmente chamou a atenção das crianças foi a apresentação da equipe CANIL, demonstrando o trabalho de faro realizado pelos cães Horus e Lana, pertencentes à unidade.

As comemorações iniciaram-se por volta das 14 horas se estendendo até o fim da tarde. Ao todo 103 crianças participaram das comemorações.

Este slideshow necessita de JavaScript.