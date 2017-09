PM prende quadrilha de traficantes em Ibaiti

Incluindo três mulheres

Por volta das 12h30m deste domingo,dia 17, a Polícia Militar foi até o distrito do Campinho(Ibaiti)para realizar monitoramento de ponto de venda de drogas.E flagrou a chegada e saída de vários usuários do local, mas optou por realizar a abordagem no melhor momento. Assim, quando dois homens chegaram em frente a residência e que o elemento de vermelho adentrou para a parte interna do terreno e o elemento de azul ficou na frente da casa, e logo ambos saíram juntos do local.

Durante o trajeto foi visto um rapaz entregar droga para um adolescente de 16 anos.Imediatamente, foi promovida a abordagem e os envolvidos admitiram o tráfico.

Dentro da residência na rua Paraná foram apreendidas 32 buchas de substância análoga a maconha, pesando 86,9 gramas;nove buchas de cocaína: três pedras de crack;uma munição calibre 32;R$: 263,20 em notas de diversos valores;cinco celulares; duas facas; dois facões; um rolo de papel alumínio para embalar entorpecente;dois menores e um por porte de drogas;um homem e três mulheres presas por tráfico e associação ao tráfico.