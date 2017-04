Tinha furtado televisão de clube

Após informação que teria ocorrido um furto no Country Club de Wenceslau Braz,PMs viram as imagens das câmeras e reconheceram o indivíduo.

A equipe se deslocou para a residência dele(na rua Jercinda Caetano Ferraz, Vila Santa Madalena),onde, após questioná-lo sobre o crime,confessou e apresentou os produtos do furto.

Foi preso e a tv 32″ marca Panasonic e um receptor de TV Sky apreendidos e devolvidos ao clube.