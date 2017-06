PM prende ladrão em Joaquim Távora

Ele tinha furtado lojas do centro

Em Joaquim Távora nesta terça-feira,através de solicitação via 190, a PM foi até a Avenida Paraná, centro da cidade, onde dois indivíduos estavam tentando furtar as lojas.

Durante patrulhamento na rua Miguel Dias, foi abordada a pessoa de Carlos Roberto Pereira e após revista foi encontrado em seu bolso um spray da marca Nativa Spa , furtado na loja O Boticário, sendo reconhecido pela vendedora.

Em sua bolsa estava uma cuia de alumínio e um Prestobarba novo, provavelmente furtados no comércio local.

O outro elemento foi localizado logo em seguida na Rodoviária, mas nada ficou comprovado.

De qualquer maneira,ambos foram encaminhados à DP de Joaquim Távora para providências.