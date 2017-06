PM apreende adolescente em Cambará

Furtou motocicleta e notebook

Um adolescente arrombou a porta de um estabelecimento comercial em Cambará e furtou um notebook, em Cambará.

De posse de informações e da identificação nesta quarta-feira, dia 21, a PM foi à procura do indivíduo, pois as características eram as mesmas de instantes antes do mesmo menor que a equipe encaminhou para a delegacia juntamente com sua mãe, pelo furto de uma motocicleta.

Realizadas diligências nos bairros Ignez Panich e Conjunto Rotary, o rapaz foi apreendido novamente e o notebook recuperado.