Pinhalense atropela homem em Pinhalão e foge da polícia

Atenderam ocorrência PRE de Ibaiti e PMs de Pinhalão e Tomazina

Foi confirmado nesta segunda-feira o atropelamento de Laércio Pedro dos Santos, de 53 anos, na noite de domingo, dia 24, pelo GM/Monza(placas BYE-5349/Ribeirão do Pinhal),cujo motorista fugiu.Foi no KM 72 da PR-272, km 72(trevo de acesso à cidade de Pinhalão), segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti.

Com ferimentos graves, Santos foi encaminhado para o hospital de Pinhalão pela equipe do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Com apoio das equipes das Polícias Militares de Pinhalão e Tomazina, foi encontrado o veículo abandonado numa estrada rural aproximadamente a 15 Km do local do sinistro.

No desfecho da ação policial militar também foi abordado Valdir José da Silva, 38 anos, que saiu do matagal e revelou tratar-se do proprietário do veículo, porém, insistiu que a condução do era de João Borges Junior, que embrenhou-se na área rural, e não foi encontrado.

O detido apresentava visível estado de embriaguez, e ferimentos leves na região da face (boca e nariz) sendo então conduzido à DP de Tomazina para melhores esclarecimentos, sendo deliberado pela Autoridade Policial após instauração de inquérito.

O Monza(foto) teve danos materiais de pequena monta e ficou retido no PPRv de Ibaiti, haja vista possuir pendências de licenciamento.

Atenderam a ocorrência pela PRE o sargento Juarez e o soldado Alessandro.