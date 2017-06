Operação conjunta apreende drogas em Wenceslau Braz

Polícias Militar e Civil agiram juntas

Por volta das 17 horas da quarta-feira,dia 14, a PM de Wenceslau Braz viu um indivíduo sobre o qual existiam denúncias de tráfico. Abordado na rua Lutifala Fayad, foram localizados em seu bolso três tabletes de maconha pesando 48 gramas.

Na sequência,na casa dele, foi encontrado outro tablete dentro de um cesto pesando 338 gramas.Ele confirmou que um comparsa estava para chegar de Jaguariaíva com cocaína.

Juntamente com Miguel Chibani Bakr Filho, delegado de Polícia Civil, próximo a residência Renan Farias Amaral apareceu com 20 buchas de cocaína pesando aproximadamente 13 gramas, o qual, por sua vez, declarou ter ido até a cidade vizinha buscar para César Henrique Silva e que receberia parte do entorpecente como pagamento da viagem.

Informou que teria usado uma bucha de cocaína e ingerido cerveja com o proprietário e condutor do veiculo Fiat Uno, usado para o tráfico.Este também foi abordado,só que como usuário próximo do local onde estavam. Dois celulares também foram apreendidos.