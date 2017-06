Em São José, PM prende ladrões de moto de Siqueira Campos

Nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira,dia 14, em São José da Boa Vista, dois rapazes, um conhecido como Bruno Tam(foto) e Julian Cézar Teixeira da Silva(foto) estavam em posse de uma motocicleta de trilha que havia sido furtada na cidade de Siqueira Campos na semana passada.

Segundo testemunhas, a dupla andava pela cidade amedrontando as pessoas, pois estavam em posse de armas de fogo.

A polícia descobriu que a moto estava escondida num sítio próximo ao CTG do Miltinho.O pai de um dos jovens levou até sua residência e autorizou a efetuar buscas, mas “Gordinho”, como é conhecido, tentou fugir pulando a janela e se escondendo no mato.Mas, acabou retornando e confessando ter cometido, junto com o comparsa, o furto da motocicleta.

Também entregou dois simulacros(foto).

Bruno foi preso na sequência na residência de sua avó, na rua Bernardinho da Silva, centro.

Depois, levados até a 36ª Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.

