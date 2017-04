Novo Posto Policial Rodoviário em Ibaiti

Prefeito se reuniu com subtenente

O prefeito Dr. Antonely se reuniu, recentemente, com o comandante do Posto Rodoviário de Ibaiti do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do Paraná, o subtenente Lemes que estava acompanhado do sargento Juarez. A reunião foi para tratar de assuntos relativos ao novo posto rodoviário, que será construído na rodovia PR 272, Km 95, nas proximidades do entroncamento com Ibaiti/Congonhinhas.

O prefeito se inteirou de toda documentação em trâmite, e buscará junto ao Governo do Estado, os recursos necessários para que a construção da unidade possa ser iniciada o mais breve possível.

Atualmente, o Posto Policial Rodoviário de Ibaiti, pertencente a 2ª Cia\BPRv, comandada atualmente pelo capitão Alessandro Luis Wolski, está sediado temporariamente junto ao Departamento de Estrada de Rodagem (D.E.R), localizado na Av. Alice Pereira Goulart.

Os policiais atuam nas rodovias PR 272 (Ibaiti-Tomazina / Ibaiti-Figueira) e PR 435 (Ibaiti-Congonhinhas).

Para o prefeito, estas tratativas junto ao Governo do Estado, dentre outras que também vem se empenhando constantemente, é de suma importância, pois a alocação fixa do policiamento ostensivo rodoviário naquele local será de grande importância. A mudança para uma base fixa beneficiará os procedimentos de policiamento preventivo e facilitará as fiscalizações, bem como autuações nas rodovias estaduais.

O novo posto policial rodoviário vai trazer uma segurança mais eficiente e eficaz para a comunidade ibaitiense, notadamente, em relação a eventuais práticas delituosas como furtos, roubos, entre outros, visto que os autores na maioria das vezes, em princípio, acabam utilizando destas rodovias para as fugas, pois sabem da ausência de policiamento no local.

“Nossa administração não medirá esforços para que a edificação do Posto Policial Rodoviário de Ibaiti seja concretizada”, disse o prefeito.