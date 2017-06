Motorista de Jacarezinho que capotou carro em Santo Antônio foi atendido

Na madrugada deste sábado

O condutor do GM Cruze 2015/2016(placas BAT 2478/Jacarezinho) que capotou o carro na madrugada deste sábado,dia 24, no quilômetro 29 da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, não fugiu, como chegou a ser divulgado.

Familiares informaram que ele,que tem 30 anos e retornava para casa após passar algumas horas na casa da namorada platinense, foi atendido por populares e encaminhado para a Santa Casa. Segundo disseram, recebeu atendimento e liberado em seguida, sem ferimentos graves, já estando em sua residência.

O acidente aconteceu perto do Posto Acaron e da base da Triunfo/Econorte,concessionária do trecho da rodovia.

Os socorristas e os policiais rodoviários federais,comunicados, foram ao local, mas não encontraram o(a) motorista.

Nesses casos, é comum a suspeita de que estivesse drogado/embriagado ou em alta velocidade.Agora, o caso foi esclarecido.O Cruze foi resgatado pela empresa Guinchos Imai e colocado no pátio do posto da PRF, em Santo Antônio da Platina.

