Mortes em Corpus Christi caem pelo terceiro ano consecutivo no PR

Foram oito mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou oito mortes durante os cinco dias de Operação Christi deste ano nas rodovias federais do Paraná. Este é o terceiro ano consecutivo em que a PRF registra queda no total de mortes ocorridas nesta operação no estado.

No feriado de Corpus Christi de 2014 houve 17 mortes. Em 2015, foram 12. No ano passado, nove. Entre a última quarta-feira (14) e domingo (18), a PRF registrou 139 acidentes e 135 pessoas feridas. No mesmo feriado de 2016, houve 159 acidentes e 117 feridos.

Os agentes da PRF flagraram 115 motoristas dirigindo embriagados, praticamente um a cada hora. Outros 695 foram multados por efetuar manobras de ultrapassagens proibidas. E 9,3 mil tiveram as imagens de suas placas capturadas por radares portáteis da PRF, por transitar acima dos limites máximos de velocidade.

A Polícia Rodoviária Federal abordou ainda 46 veículos nos quais crianças eram transportadas sem cadeirinha, bebê-conforto ou assento de elevação.

Durante a operação, a PRF apreendeu 65 pistolas, 2.460 munições e 687 quilos de maconha no Paraná.Todas as oito mortes registradas durante o feriado no Paraná ocorreram em trechos de reta, e com pista seca.

Entre as causas dos acidentes fatais estão desatenção do motorista ou do pedestre, ultrapassagem indevida e velocidade incompatível.

Quatro pessoas morreram em colisões frontais. Entre as oito vítimas mortas estão um ciclista, um pedestre e um motociclista.