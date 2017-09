Bandido agride e rouba mulher em Santo Antônio

Na rua Dom Pedro II(centro da cidade)

Um elemento magro, negro, alto e usando boné, assaltou Maria Antônia Moura(foto)por volta de 6h45 manhã deste sábado, dia nove, em Santo Antônio da Platina.

Ela estava a pé e se dirigindo até a residência onde trabalha como doméstica, no bairro São Francisco, quando foi abordada na rua Dom Pedro II(centro da cidade).

O indivíduo anunciou o assalto e passou a agredi-la, mesmo caída e pedindo socorro, continuou com a violência,e fugiu em seguida levando a bolsa e o celular no sentido da Vila Ribeiro.Um homem passava pelo local e conseguiu encontrar a bolsa jogada ao chão nas proximidades

Depois de atendida pela Polícia Militar, foi deixada, ainda assustada, na casa da irmã, na rua Antônio de Castro Vilas Boas.