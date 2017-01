Vídeo de prisão em Siqueira

Um rapaz de 20 anos foi preso na tarde de sexta-feira,dia 20,na rua Nossa Senhora de Fátima, em frente da Santa Casa de Siqueira Campos, no centro da cidade.

Ele estava furtando mercadorias no estabelecimento de ensino, foi flagrado por funcionários e fregueses e dominado no local.

A Polícia Militar foi acionada e levou o marginal preso em flagrante para a carceragem localizada na delegacia de Polícia Civil.

O ladrão não foi agredido, ao contrário do que comumente acontece nessas circunstâncias.

