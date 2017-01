Vândalo danifica motor de ônibus

Um ato de vandalismo trouxe e trará pelos próximos dias graves conseqüências para pacientes de Wenceslau Braz. Uma pessoa ainda não identificada invadiu o pátio da secretaria municipal de Saúde e colocou areia no motor de um micro ônibus que faz o transporte de pacientes que precisam de tratamento médico em outros municípios.

O resultado do crime foi uma pane mecânica de grandes proporções.

Não se sabe exatamente a data que o crime foi realizado, mas o dano foi percebido nesta segunda-feira (24) quando o veículo transportava pacientes para Ibaiti.

Poucos minutos depois de deixar a secretaria de Saúde, a luz do óleo no painel do ônibus acusou o problema, que interrompeu a viagem imediatamente. Um segundo veículo foi acionado e completou a viagem dos pacientes para Ibaiti.

Já o ônibus danificado precisou ser guinchado para o pátio municipal onde a equipe de mecânicos da prefeitura detectou o ato de vandalismo contra o veículo. O motor seria aberto nesta terça-feira para que uma análise mais profunda fosse realizada, mas a certeza é de que o estrago foi grande – assim como o prejuízo causado aos cofres do município.

O micro ônibus em questão era um dos poucos veículos da secretaria de Saúde que a nova gestão assumiu com plenas condições de uso, inclusive tendo seu motor passado por uma retífica há poucos meses.

A Polícia Civil de Wenceslau Braz foi acionada e confirmou o crime. Um inquérito foi aberto e os investigadores já buscam maiores informações para chegar ao paradeiro do criminoso.