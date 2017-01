Rapaz sai ileso de capotamento

Welington Henrique, de 22 anos, “nasceu de novo” em torno das 18 horas desta quinta-feira,dia 26, no KM 44 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Segundo o que o brazense informou ao npdiario, ao desviar de uma motocicleta que viajava em sentido contrário, perdeu o controle do Fiat Palio(placas AVB 6971/Wenceslau Braz)e próximo da Cerâmica São Luiz e da Retífica de Motores Sancar, capotou quatro vezes.

Não sofreu nenhum arranhão e nem ferimentos leves.

Ele pediu para não ser fotografado.

Polícia Rodoviária Federal, Guinchos Imai e socorristas da concessionária do trecho estiveram no local, uma reta.

