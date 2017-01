Mesmo com tornozeleira liderava tráfico na região

Operação conjunta entre as polícias militar e civil de Ibaiti, Pinhalão e Tomazina concluiu trabalhos hoje, dia 20, e prendeu Jonatahan John Guidorizzi (dia 14), 20 anos, e Gilmar Carneiro (dia 20, foto), 43, aquele na cidade de Ibaiti, e este na cidade de Pinhalão.

Ambos são apontados como parte de uma quadrilha que praticava o tráfico de drogas, especialmente crack, na cidade de Pinhalão.

O chefe do bando é apontado como sendo Gilmar Carneiro (foto), que estava em liberdade condicional e utilizando de tornozeleira eletrônica, em razão de crimes praticados reiteradamente, especialmente tráfico de drogas.

A operação policial começou no sábado dia 14 de janeiro, quando Jonathan foi preso pela PM de Ibaiti de posse de entorpecente e de uma motocicleta adulterada, e ainda um adolescente apreendido de posse de mais entorpecentes, em sua companhia. Jonathan está detido na carceragem da delegacia de Ibaiti. Gilmar foi preso hoje em virtude de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Tomazina, após investigação conduzida por agentes da Polícia Civil de Pinhalão e Tomazina. O autuado foi preso na cidade de Pinhalão e não ofereceu resistência.

Durante as investigações, foi possível constatar que o líder da quadrilha, que em razão da tornozeleira não podia se ausentar da cidade de Pinhalão, usava “mulas” para buscar drogas na cidade de Ibaiti para vendê-las em Pinhalão, e para tanto se servia principalmente de adolescentes, que iam até a cidade vizinha com motos adulteradas.

Todos os maiores irão responder por crimes de tráfico e associação para o trafico, bem como corrupção de menores, e podem pegar penas que ultrapassam 15 anos de reclusão.