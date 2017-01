Prefeitura de Carlópolis abre normal depois do vandalismo

A prefeitura de Carlópolis foi alvo de vandalismo na madrugada do último sábado (14). Um servidor que foi ao local na manhã seguinte encontrou arrombadas as portas dos departamentos que funcionam nos fundos do prédio principal, onde também encontrou em algumas salas os móveis danificados, documentos revirados e vidros das janelas quebrados e prontamente acionou a polícia.

Ao todo, sete portas foram arrombadas, mas nada foi levado, sendo que os responsáveis pelo ato tentaram levar apenas uma motosserra que estava no almoxarifado, porém foi abandonada em um quintal vizinho, juntamente com uma bolsa.

O local não dispõe de nenhum dispositivo de segurança e a polícia poderá solicitar imagem de câmeras de locais circunvizinhos para tentar identificar os responsáveis.

Segundo o Assessor Jurídico do Chefe do Executivo, Althair Pinheiro Junior, o prefeito Hiroshi Kubo (PSDB), que assumiu o cargo de prefeito há apenas 16 dias, determinou que seja aberto um processo licitatório para aquisição e instalação de câmeras em todos os departamentos municipais e prédios públicos além de reforço na segurança com vigilantes, para que eventuais episódios como este não voltem a se repetir.

Na manhã de hoje, funcionários já repararam os danos e a Prefeitura trabalha normalmente.