Ex-prefeito exigiu R$ 200 mil de empresário para evitar invasão de sem terra em fazenda de Jundiaí

As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas envolvidas no crime

O ex-prefeito de Jundiaí do Sul, Sebastião Egídio Leite(foto)está preso na cadeia contígua ao prédio da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.A prisão foi terça à noite na chácara que Tião Dias, como era conhecido, arrendou em Jundiaí do Sul, mas só na manhã desta quarta a informação foi confirmada pelo npdiario.

O político era do PT e tentou a reeleição pelo PMN(Partido da Mobilização Nacional)porém perdeu para Eclair Rauen(DEM).

As investigações iniciaram há um mês após o administrador de uma fazenda entrar em contato com o ex-prefeito a fim de questioná-lo sobre o procedimento de cadastro como produtor rural (PRO-CAD), em trâmite junto à Prefeitura.

“Na prefeitura, o empresário rural foi atendido pelo então gestor que sanou algumas dúvidas sobre o PRO-CAD. Na sequência da conversa o ex-prefeito entrou no assunto de invasão e disse que a fazenda da vítima seria invadida por 700 famílias, mas que se ele quisesse resolver de ‘outra forma’ ele conseguiria que as famílias não invadissem a propriedade”, afirmou a delegada responsável pelo caso, Lucy Aquino Santiago.

O então chefe do executivo mantinha pretensas boas relações com lideranças dos sem terra no município e exigiu dinheiro para impedir a invasão.

Na sequência da conversa o ex-prefeito entrou no assunto de invasão e disse que a fazenda da vítima seria invadida por 700 famílias, mas que se o empresário rural quisesse resolver de ‘outra forma’ ele conseguiria que as famílias não invadissem a propriedade”

“Os valores solicitados à vítima chegavam a R$ 200 mil, mas como o fazendeiro não deu nenhuma resposta, ele baixou o valor, até chegar em R$ 50 mil, porém o empresário não pagou nenhuma quantia solicitada e procurou a delegacia”, ressaltou a autoridade policial.

A finalidade da prisão preventiva do ex-prefeito é para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evitando ainda que façam novas vítimas com a pratica do crime.As investigações continuam a fim de apurar a participação de outras pessoas, envolvidas no crime.

Ao longo do primeiro e único mandato, se separou da esposa e se casou com a secretária municipal de Saúde, com quem teve uma filha na semana passada.A questão pessoal provocou grande rejeição na comunidade local, de aproximadamente 3.500 habitantes.

O caso é grave,do contrário seria solicitada prisão provisória(por até cinco dias).

Extorsão é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro.

É crime tipificado no artigo 158 do Código Penal Brasileiro:Art. 158 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.

A pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.Não foi possível conversar com o advogado do encarcerado.

O caso ganhou repercussão em todo o Paraná em função da matéria publicada em primeira mão pelo npdiario.