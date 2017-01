PM prende quadrilha em Santo Antônio da Platina

No início da madrugada desta quarta-feira, dia 18, policiais militares de Santo Antônio da Platina prenderam três indivíduos – dois de 18 e um de 20 anos – envolvidos em diversas práticas ilícitas, tais como o tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de arma de fogo.

Os PMs da Rádio Patrulha faziam o patrulhamento quando viram uma motocicleta Honda/Titan de cor azul, transitando pela Rua Rio Branco, onde um dos elementos apresentava características semelhantes a de um dos suspeitos de autoria de roubos ocorrido na cidade. Dessa forma, a equipe iniciou o acompanhamento tático do veículo, tendo em vista o não acatamento à ordem de parada. Durante a fuga, os marginais cometeram diversas infrações de trânsito, conseguindo se desvencilhar da equipe por um curto período de tempo.

Em diligências próximas ao auto posto Platina, os PMs viram o garupa (18) e o condutor (20), os quais estavam próximos ao caixa do estabelecimento comercial. Os meliantes tentaram fugir de novo, só que foi pedido reforço, comparecendo as equipes da Agência Local de Inteligência do 2º batalhão e outra de Rádio Patrulha. Os três, agindo de maneira imprudente, começaram a transitar pela contra-mão de direção e, novamente, a cometer diversas infrações, cessando apenas quando sofreram uma queda com a moto.

Com o garupa, os PMs encontraram, 3 gramas de maconha. Como a moto estava com a numeração do Chassi suprimida e o condutor não era habilitado, foram

conduzidos à 4ª companhia para confecção dos documentos. Na companhia, os PMs da Agência Local de Inteligência reconheceram o condutor da moto que, segundo denúncias, está com o aparelho celular roubado em uma ação criminosa na padaria Royal. Diante de tais evidências, as equipes foram até a residência dele, a fim de averiguar tal situação.

Na casa, encontraram maconha, cocaína, 2 armas do tipo “garrucha”, 1 revólver calibre .22, munições e a quantia de R$ 800,00.Na sequência, o “garupa” informou o local onde escondiam os entorpecentes – num porão de uma casa abandonada. Assim, os policiais foram até o local encontrando mais 2,830 Kg de maconha, uma balança de precisão e diversos eletrônicos, possivelmente produtos de furtos e roubos que seriam utilizados como moeda de troca para aquisição de entorpecente.

Enquanto os PMs faziam buscas à procura de irregularidades, o celular do “condutor” tocou e era um comparsa pedindo a ele que devolvesse o aparelho. O condutor explicou a equipe que havia trocado de celular, repassando o celular roubado.

Assim, foram até a residência do novo suspeito onde acharam tal aparelho. A ocorrência, de modo geral, se estendeu por um longo período de tempo, sendo boa parte em virtude da elaboração do flagrante Delito.

Os três marginais foram presos e os materiais ilícitos e de procedências duvidosa permaneceram à disposição da Justiça, para os devidos procedimentos legais.