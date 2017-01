PM prende ladrão em Bandeirantes

Por volta das 11 horas desta terça-feira,dia dez, durante patrulhamento na Rua João Pedro no Jardim Morumbi, em Bandeirantes,a PM abordou um indivíduo que cometera roubo no dia anterior.

Dessa forma,foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil,onde a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do assalto.

A equipe foi até a residência, na tentativa de encontrar a arma utilizada na ação, porém, durante buscas encontrou no forro um tablete de maconha pesando aproximadamente 370 gramas.