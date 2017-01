PM prende ladrão de entidade

Por volta das 17h45m de terça a equipe do reservado da PM em diligência pelo bairro Santa Terezinha, se deparou com o indivíduo que furtou quatro televisores na Casa da Criança Recanto Feliz na madrugada desta segunda-feira, dia nove.O local, na rua Dom Pedro II, está em obras(foto),em Santo Antônio da Platina.

A porta da frente do estabelecimento foi arrombada e um dos elementos se machucou , pois deixou marcas de sangue no local.

No momento da abordagem o ladrão estava com uma bateria de automóvel que ele disse ter furtado no bairro Santa Terezinha.Assumiu também o furto das TVs, e que recebeu a ajuda de mais duas pessoas e admitiu ainda ter sido ele quem se feriu ao quebrar o vidro de uma janela do Recanto Feliz, entidade beneficente ligada à igreja Metodista.

Leia também:

http://www.npdiario.com/policial/2017/furtada-casa-da-crianca-em-sap/