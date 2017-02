Preso assassino em Bandeirantes

Um homicida foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira,dia primeiro, em Bandeirantes.

Após receber informações anônimas de que o assassino, João Carlos Borges(foto) morador do Loteamento do Marcelo,se encontrava escondido no ‘Tancão’, a PM montou um cerco no intuito de localizá-lo.

Ao entrar no matagal dois indivíduos,um de cor negra e outro branco, correram, porém foram abordados com êxito.

João confessou o crime alegando que matou o desafeto Paulo Henrique da Cruz ontem por conta de uma ameaça feita contra ele. A vítima jogava truco no bar do Campo da Invernada quando foi alvejada por tiros.

O bandido estava em posse de um celular e um isqueiro, não sendo possível localizar a arma.

O outro rapaz não tinha envolvimento e foi liberado depois.