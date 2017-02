PM apreende menor com arma

Após denúncia, a equipe de motociclistas, da P2 e da rádio patrulha da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina conseguiu apreendeu um adolescente e uma arma de fogo.

Foi no começo da madrugada deste domingo, dia cinco, na rua A, bairro Aparecidinho III.

Quando a PM chegou ao local identificou dois menores, um deles com uma arma, além de celulares.

O garoto que portava a arma foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providências pertinentes ao caso.