Pai e filho presos por contrabando

Um grupo de pessoas foi flagrado cometendo contrabando e descaminho na madrugada desta quarta-feira,dia 25, em Santo Antônio da Platina.

Por volta das 3h30m a PM foi até a Rodovia BR-153 onde em patrulhamento viu uma Toyota Hilux(placas JHN-0049) parada em atitude suspeita próximo à Estância Carranca.A rádio-patrulha ficou estacionada de maneira discreta no auto posto Santa Rita e permaneceu em vigilância.A partir daí,outros dois veículos(Renault Kangoo, placas DNW-9970 – SP e uma Fiat/Fiorino, placas ANB-2018 – SP) transitavam pela PR-092 e entraram na BR-153 seguindo sentido Jacarezinho.

Nesse momento, após acompanhamento tático os veículos foram abordados numa estrada rural, porém os condutores se evadiram tomando rumo ignorado. Ato contínuo, a Hilux passou pelo local sentido Jacarezinho e logo em seguida voltou bem devagar, sendo abordada pela outra equipe no pátio do posto. No local, o motorista da camionete foi identificado como Paulo César de Oliveira e informou que um dos condutores era seu filho, Harnefer César de Oliveira e entrou em contato com ele para retornar ao local da abordagem, porém não conseguiu contato com o outro condutor, informando apenas que o conhecia pela apelido de “Baixinho”

O Kangoo e o Fiorino estavam carregados de cigarros do Paraguai, sendo ambos encaminhados juntamente com a camionete e os condutores abordados até a cia/PM para melhor averiguação e confecção do boletim de ocorrência. Após averiguação da carga, foi constatado que havia um total de 67 caixas de cigarros com 50 pacotes cada, sendo 41 caixas Rodeio; quatro e meia de Eight; oito Play; três e meia de Palermo e dez caixas marca Mil.

Diante de toda a situação, encaminhados os referidos carros, os condutores e a carga à Polícia Federal de Londrina.