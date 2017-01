Novas viaturas no Norte Pioneiro

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni representou o governador Beto Richa na solenidade de entrega de 17 novas viaturas para as unidades das polícias Civil e Militar que atendem cidades do Norte Pioneiro. A cerimônia foi realizada nesta sexta-feira (27) em Ibaiti, mas os carros

vão operar em seis cidades da região.

“Este é mais um compromisso que estamos cumprindo com o povo paranaense. Apesar da crise que afeta os governos, o Paraná investe em todas as áreas e a segurança é uma das nossas maiores prioridades”, disse Rossoni.

Ele lembrou que ainda em janeiro o governo formou cerca de

2.800 policiais militares e bombeiros que passaram a atuar em todas as regiões do Estado.

A Polícia Militar de Ibaiti passa a contar com uma nova viatura para o policiamento ostensivo e preventivo, uma para a Polícia Rodoviária e outra para a Polícia Ambiental. Duas viaturas foram destinadas para o município de Cambará, uma para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar. A PM de Ribeirão do Pinhal também recebeu um

novo veículo, assim como as unidades de Jaboti e Pinhalão. Duas viaturas novas foram para Wenceslau Braz.

Segundo o subcomandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Arildo Luis Dias, os veículos atuarão no policiamento ostensivo e preventivo.

“É uma aquisição importante para o trabalho policial,garantindo a manutenção da ordem pública e paz social nos municípios”, afirmou ele, que também prestigiou a cerimônia.

“Os municípios do Norte Pioneiro terão a sua segurança pública reforçada com o apoio desses novos veículos”, completou o prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho.