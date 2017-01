Caminhão de mudança causou acidente fatal

Ford F350 do ano 1970 carregado de mudança doméstica estava estacionado sem placas reflexivas

Intensa repercussão e comoção marcaram o acidente desta madrugada.Blogs locais e regionais copiaram a matéria do npdiario(alguns alterando um pouco o texto tentando mascarar a origem da reportagem, o que já se tornou comum), mas o que é apontado como fatal foi a presença do Ford F350(placas ACX 2542/Pinhalão) do ano 1970, carregado de mudança doméstica e que estava estacionado sem placas reflexivas e praticamente nenhuma sinalização.

Cíntia Cibele de Camargo(fotos), de 38 anos,perdeu a vida em torno da meia-noite e 15 minutos deste domingo, dia 22, no KM 5 da PR-439, em Santo Antônio da Platina, em frente da Garapeira, no trevo de saída para Ribeirão do Pinhal.

O marido dela,Roberto Nunes Ribeiro, 42, dirigia um Uno prata e bateu num caminhão que estava estacionado na pista com problemas mecânicos e com pouca sinalização.O carro capotou diversas vezes.

Ela provavelmente estava sem cinto de segurança porque o corpo foi ejetado do veículo.

Cíntia trabalhou nos serviços gerais da Escola Santa Teresinha e atualmente estava no CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil) da Vila Claro.

O corpo está no velório da Funerária Platinense e foi sepultado na tarde neste deste domingo, dia 22.

Ela estudou Pedagogia na Fanorpi/Uniesp e, católica praticante, participava da Paróquia Santa Filomena. Os dois tiveram dois filhos, Nicolas e Pedro.

O casal residia na rua Itália, no conjunto Bela Vista, em Santo Antônio da Platina.

O motorista do caminhão não se machucou.

Mais detalhes neste domingo.