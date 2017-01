Mulher morre após Uno bater em caminhão parado

Cíntia Cibele de Camargo(fotos), de 38 anos,perdeu a vida em torno da meia-noite e 15 minutos de hoje, domingo, dia 22, no KM 5 da PR-439, em Santo Antônio da Platina,perto da entrada da Brandani Eventos, no trevo de saída para Ribeirão do Pinhal.

O marido dela,Roberto Nunes Ribeiro, 42, dirigia um Uno prata e bateu num caminhão que estava estacionado na pista com problemas mecânicos e com pouca sinalização.O carro capotou diversas vezes.

Ela provavelmente estava sem cinto de segurança porque o corpo foi ejetado do veículo.

Cíntia trabalhava nos serviços gerais da Escola Santa Teresinha e o marido prestou serviços na Princesa do Norte.

Ela estudou Pedagogia na Fanorpi/Uniesp e, católica praticante, participava da Paróquia Santa Filomena. Os dois tiveram dois filhos, Nicolas e Pedro.

O casal residia na rua Itália, no conjunto Bela Vista, em Santo Antônio da Platina.

O motorista do caminhão não se machucou.

