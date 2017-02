Ladrão se arrepende e desiste de crime durante assalto em S.A.P.

Ameaçou caixa de padaria com isqueiro e não arma

Por volta das 17h50m desta terça-feira,dia 31, a PM foi até a Rua 19 de dezembro onde um indivíduo tentou roubar a padaria K-Delícia(foto), em Santo Antônio da Platina.

No local, foi relatado que o elemento posteriormente identificado como F.L., invadiu o estabelecimento, chegou ao caixa e com uma das mãos por baixo da camisa deu voz de assalto;o caixa pegou uma quantia de dinheiro e a colocou em cima do balcão.

O homem exigiu mais dinheiro, sendo informado por que não havia mais, restando apenas “miúdos”. Ato contínuo, o ladrão afirmou estar brincando, tirou a mão da camisa e mostrou que estava em posse de um isqueiro e não cometendo um assalto.

Mesmo assim, a PM foi acionada a polícia e levou o indivíduo para a delegacia de Polícia Civil.

Vários clientes presentes ficaram assustados com o ocorrido.

O advogado e professor de Direito Penal, Leonardo Góes, consultado pelo npdiario, disse que o elemento deve ser indiciado por roubo, mas o juiz pode considerar que tomou ação e desfez o crime, caracterizando “arrependimento eficaz” ou “desistência voluntária”, sendo inocentado.

Porém, seria preciso avaliar melhor a questão, “pois a pessoa pode ser considerada inimputável e, assim, não responder pelos próprios atos”, declarou.