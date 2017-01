Assassinato em Jacarezinho

Edna de Souza(fotos), de 22 anos,foi morta com golpes de faca desferidos por uma adolescente de 17 anos na região lombar e na coxa direita na madrugada deste sábado, dia 21, no Bar do Prado, na Vila Setti, em Jacarezinho.

A moça chegou a ser atendida, mas não resistiu ao chegar na Santa Casa.

As informações indicam que teria havido uma briga com outras meninas,também bastante jovens.

A menor já foi apreendida pela Polícia Militar após passar pelo Pronto Socorro.

Uma terceira garota também se feriu, porém não corre risco de morte.

Não se sabe ao certo as causas do desentendimento.A Polícia Civil investiga o caso.

MAIS DETALHES A QUALQUER MOMENTO.