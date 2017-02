Ibaitiense cardíaco é transferido

Uma emergência médica mobilizou a equipe da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti na manhã desta quarta-feira (1º).

Uma mulher de 61 anos, vítima de infarto, precisou ser transferida em caráter de urgência para o Hospital João Freitas na cidade de Arapongas. A transferência foi solicitada pelo médico de plantão e coordenada pelo secretário da Saúde, Wilha Galdino Alves, que intermediou o deslocamento até Ibaiti do helicóptero do Serviço de Transporte Aeromédico do Paraná.

A aeronave pousou no Estádio Jorge Banuth por volta das 12h40m. O transporte da paciente do Hospital Municipal até o helicóptero foi realizado por uma equipe do SAMU.

“Em uma ação conjunta entre a equipe da Fundação Hospitalar e Samu Norte Pioneiro, foi possível realizar esta operação de emergência”, disse Galdino. “Graças a essa união, a paciente terá grandes chances de recuperação”, concluiu o secretário(Texto e fotos: Gilson Santos).