Ibaiti pede apoio à Defesa Civil

O prefeito de Ibaiti, Antonely de Cássio Alves de Carvalho(PMDB) se reuniu com o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, o coronel Jucelino Simiano Junior, na manhã desta terça-feira (17), em Curitiba. A reunião foi para tratar de assuntos referentes ao grupamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Ibaiti.

Dr. Antonely protocolou um pedido para que a Corporação envie para Ibaiti equipamentos de proteção individual – EPIs para os agentes que atuam no Corpo de Bombeiros Comunitário. Os acessórios são indispensáveis na segurança pessoal dos trabalhadores.

O prefeito solicitou mais dois veículos para serem utilizados pelos bombeiros ibaitienses, um caminhão Volkswagen e uma camionete Hillu, um desencarcerador completo com cilindro expansor, ferramenta de corte e ferramenta combinada. Esses equipamentos são essenciais nos salvamentos de vítimas de acidentes automobilísticos. Os antigos estão velhos e com problemas de funcionamento.

O Corpo de Bombeiros de Ibaiti é uma unidade mista, com sete agentes municipais atuando na Defesa Civil, e um soldado bombeiro militar. A partir de fevereiro, a Prefeitura terá mais seis agentes municipais para compor o efetivo da Defesa Civil,além de uma ambulância para servir na unidade.

O Corpo de Bombeiros de Ibaiti atende também os municípios de Japira, Pinhalão, Figueira e Conselheiro Mairinck.