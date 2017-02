Homem executado a tiros hoje de madrugada

Por volta das 4h05m a rádio-patrulha foi até a Rua Santos Dumont,na Vila Ribeiro, onde um solicitante informou ter ouvido disparo de arma de fogo na residência próxima a sua e o morador gritando.

As equipes deslocaram-se ao local, onde a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde após alguns instantes, já no Pronto Socorro, foi constatado óbito.

No local havia aproximadamente 19 cápsulas de calibre.380,sendo a vítima identificada como Fabiano Gonçalves,de 32 anos,recebido ao menos seis disparos.

Foi aberto inquérito na Polícia Civil para apurar o caso.

Mais detalhes ao longo desta segunda-feira.