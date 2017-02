Helicóptero atende criança

O helicóptero do governo do Paraná salvou mais uma vida.Foi na tarde deste domingo, dia cinco, ao pousar no estádio José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, quando uma menina de um ano e sete meses foi encaminhada para o Hospital Infantil de Londrina.

Conforme apurou o jornalista Juninho Queiroz, a criança estava no Pronto Socorro com falta de ar depois de uma cirurgia cardíaca.

Com o transporte aéreo ocorrido no final da tarde, a menina de família do bairro Aparecidinho 1 pode ter atendimento com melhores equipamentos.



