Uma motocicleta CBX 250 Twister, preta, placa NJB-9520(foto) foi furtada neste final de semana , na rua Rocha Pombo, esquina com padre Melo., no Parque Bela Vista, em Jacarezinho.

Quaisquer informações entrar em contato com a polícia militar ou celular: 99690-8311. O proprietário, Renato,paga recompensa.

E-mail: Van_kuka92@hotmail.com