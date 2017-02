Encontrado lavrador perdido

Com o suporte de cães farejadores e até de um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas(fotos), vindo de Londrina, foi encontrado na tarde desta segunda-feira,dia 16, o lavrador Benedito Trevisan, de 63 anos.

Ele estava na divisa entre os municípios de Ibaiti e Figueira,numa plantação de soja, desorientado,semi nu e desidratado no bairro rural Espigão Bonito.

O homem havia saído de casa na sexta-feira de manhã com o intuito de pescar na zona rural de Ibaiti, no rio do Peixe e desapareceu.

Está internado no Hospital de Ibaiti, bastante fragilizado.