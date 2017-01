Dupla assalta posto em Siqueira Campos

Veja no vídeo como os marginais invadem e roubam caixa do estabelecimento comercial na PR-092

Dois marginais invadiram na madrugada de ontem o caixa do posto de combustíveis Pioneiro, localizado no KM 308 da Rodovia PR-92,em Siqueira Campos.

A dupla de marginais chegou de motocicleta, um deles entrou no local e acabou derrubando o capacete que usava e só o recolocou ao final da ação criminosa.A imagem do seu rosto pode ajudar na identificação do elemento.

Na sequência, o comparsa também invadiu o estabelecimento armado e ambos roubaram o dinheiro.

Os funcionários não reagiram e ninguém ficou ferido.

Os bandidos “aproveitaram” levando bonés também e fugiram na mesma moto.

Até o momento não foram presos.