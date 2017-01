Dois assassinatos em Santo Antônio da Platina

Homem de 28 anos morreu no local e outro de 23 quando atendido no Hospital Nossa Senhora da Saúde

O mascate e eletricista Agnaldo Leite,de 28 anos, conhecido como Balaieiro , foi assassinado em torno das 19h45m desta sexta-feira,dia seis, no Bar do Alício, na rua Benedito Lúcio Machado, em Santo Antônio da Platina.Na sequência, minutos depois outro óbito ocorreu quando André Cirilo Paula da Silva(fotos),23,era atendido no Hospital Nossa Senhora da Saúde,mas não resistiu.

De acordo com informações preliminares,dois homens numa motocicleta pararam e um deles atirou várias vezes, matando no local, conhecido como Bar do Espetinho,Leite, e ferindo outras duas pessoas, a dona do estabelecimento comercial, Luíza Marques de Oliveira,49, e sua neta, Maria Eduarda,seis.

As duas não correm risco de morte, mas permanecem internadas.

Houve muito choro e desespero tanto nas imediações no bar quanto na frente do Pronto Socorro do hospital.

A polícia trabalha com várias possibilidades, mas a principal é execução,pois não aconteceu voz de assalto e nada foi roubado.