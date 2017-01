Capotamento em Bandeirantes

Um capotamento na rodovia Dino Veiga, que liga Bandeirantes a Itambaracá, movimentou a Equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual na manhã deste sábado, dia 14.

O condutor do Gol com placas de Bandeirantes perdeu o controle do veículo capotando na primeira curva da rodovia, logo depois da linha férrea.

Segundo informações de um familiar do motorista, ele foi conduzido para o Pronto Socorro da Santa Casa de Bandeirantes, consciente e orientado, com algumas escoriações pelo corpo, sem risco de morte(Texto e fotos: Adenilson Fernandes).