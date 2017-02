2ºBatalhão de Polícia Militar de Jacarezinho muda o comando

A Polícia Militar anunciou nesta quarta-feira (1º) a troca de comando no 2º Batalhão de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O tenente-coronel Antônio Carlos de Morais(foto), que ocupava o posto desde dezembro de 2012, se despede da região para assumir a função de subcomandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar, em Londrina.A transferência de comando será feita numa solenidade no mês que vem em data a ser definida.

Nascido em Eldorado, interior de São Paulo Morais estudou em Curitiba e contou hoje para o npdiario ter chegado ao Norte Pioneiro em 1999, como primeiro-tenente em Wenceslau Braz.

Em 1986, como aspirante trabalhou na então Companhia de Choque(atual Batalhão de Operações Especiais), depois em Paranavaí e Campo Mourão.

Em 1999, assumiu o comando da 4ª Companhia em Santo Antônio da Platina, onde reside até hoje com esposa e filhos, passando ao longo dos anos de capitão para major,assumiu o controle operacional do 2ºBPM e, na sequência, o comando da unidade no lugar do coronel Airton Diniz.

Morais está apto e pode ser promovido a coronel a qualquer momento, este ano ou em 2018;

Para o lugar dele, foi designado o tenente-coronel Nelson Bay, que estava à frente do 26º Batalhão da Polícia Militar, em Telêmaco Borba.

Morais, que chegou a atuar interinamente no 2º CRPM, em junho de 2015, vai auxiliar o comandante Marcos Antônio Wosny Borba no planejamento das ações dentro da unidade em que a área de atuação abrange 90 municípios. “A vaga estava aberta há um ano e, como oficial mais antigo da região, coube a mim assumir o posto”, comentou. “Deixo o Norte Pioneiro satisfeito com os bons resultados e me preparo agora para maiores desafios”, acrescentou o oficial.

Nelson Bay nasceu em Curitiba e ingressou na Polícia Militar em fevereiro de 1987. É formado em Administração e estudou Administração, Direito e Segurança Pública na Academia Policial Militar do Guatupê, em Curitiba. Trabalhou no 4º Comando Regional de Ponta Grossa e em 3 de março de 2016, com a criação do 26º Batalhão de Telêmaco Borba, foi designado para assumir a unidade.

Com a transferência, o oficial ficará responsável por 22 municípios do Norte Pioneiro, divididos em quatro companhias: Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz e Ibaiti. A Polícia Militar não informou quem deverá ocupar o posto de Bay na unidade dos Campos Gerais.