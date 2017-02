Assaltado e amordaçado em SAP

A PM e os bombeiros atenderam uma vítima de roubo em Santo Antônio da Platina na noite deste sábado,dia quatro.

Por volta das 19h50m a rádio-patrulha foi até a Rua Willian Vilas Boas, onde segundo informações, havia uma pessoa pedindo socorro. No local, a equipe encontrou uma aglomeração pessoas e ao entrar na mata, deparou-se com um indivíduo sentado e com sinais de esgotamento físico.

O rapaz foi identificado como sendo Márcio da Silva, de 25 anos, morador naquela rua. Foi realizado contato com o corpo de bombeiros, que realizou o transporte até o pronto socorro.

Posteriormente, Márcio relatou ter sido abordado por dois indivíduos, que estavam em uma moto CG150 de cor preta, ambos com capacetes escuros, sendo que um deles estava armado.

A vítima afirmou também que os indivíduos lhe roubaram a quantia de R$980,00, o amordaçaram e amarraram numa árvore. Mais tarde, gritou por socorro e populares acionaram a PM.

O jovem, morador na Vila Santa Terezinha, está estável em sua residência.