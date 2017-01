Apreendida arma em Joaquim Távora

Foi realizada nesta segunda-feira,dia 30, uma operação policial em Joaquim Távora.

Ademir Ravedute foi flagrado em posse ilegal de uma espingarda calibre 12, marca CBC, cor preta(foto).

A arma de fogo foi utilizada no sábado para efetuar disparo contra uma residência no distrito do São Roque do Pinhal, quando o acusado fez ameaças de morte aos moradores.

Participaram a Agência de Inteligência do 2º BPM, rádio patrulha tavorense e de Guapirama.