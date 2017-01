Advogado sofre acidente

O professor de Direito Digital da Fanorpi(Faculdade do Norte Pioneiro)advogado Leonardo Góes de Almeida(foto),sofreu acidente com seu veículo Jac J5 torno das 14 horas deste sábado, na PR-439, em Ribeirão do Pinhal.

Ele, que trabalha e reside em Santo Antônio da Platina, viajava para Londrina onde se encontraria com familiares e acabou capotando(foto) e batendo na canaleta da rodovia que continha areia.

Ele atendeu a reportagem e contou que foi apenas um susto, estava com cinto de segurança e o carro tinha seguro.

“Estou bem, graças a Deus, sem nenhum ferimento e aproveito para agradecer as manifestações de preocupação dos amigos”, afirmou, evidenciando calma.