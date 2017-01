Acidente mata duas pessoas e fere três da mesma família em trevo de Wenceslau Braz para Tomazina

Por volta do 12 horas desta terça-feira,dia 24,no KM 250 da PR-092 um Honda Fit que voltava de um passeio na casa de familiares em Conselheiro Mairinck foi fazer o cruzamento,atravessou a preferencial e acabou sendo atingido por uma carreta de Itajaí/SC que trafegava no sentido Wenceslau Braz.A colisão lateral aconteceu no trevo que liga Wenceslau Braz a Tomazina e provocou a morte de duas pessoas: Genir Inácio, 63 anos(que dirigia o carro) e a neta dela,Giulia, de 11.

O carro com placas de São Paulo capital estava com cinco ocupantes, todas do sexo feminino e da mesma família. A condutora morreu no local. Seu corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

A outra ocupante adulta Áurea Inácio, de 37 anos, foi retirada das ferragens com fraturas e escoriações por todo corpo e desorientada. As outras três ocupantes eram crianças de 11, 9 e 4 anos, que devido à gravidade da situação foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital São Sebastião em Wenceslau Braz em estado grave.

A Defesa Civil e o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Siqueira Campos foram solicitados para dar apoio às equipes de resgate.

Por volta das 15 horas o helicóptero chegou para levar a criança de 11 anos que apresentava um quadro gravíssimo. Porém antes mesmo da aeronave levantar voo a vítima não resistiu e entrou em óbito. Os paramédicos e enfermeiros tentaram reanimá-la, porém sem sucesso. O corpo foi levado novamente ao hospital brazense.

As Polícias Civil e Rodoviária Estadual acompanharam o a remoção das vítimas.

O motorista da carreta, muito nervoso,lamentou e disse não ter podido evitar a colisão.Ela transportava 18 toneladas de frangos resfriados.

Áurea foi levada para Ibaiti para realizar uma tomografia, enquanto as outras duas crianças exigiam um atendimento emergencial e foram levados de helicóptero até Londrina. As viagens foram feitas em duas etapas, pois a aeronave de atendimento tem capacidade para apenas um passageiro.Letícia tem nove anos e está em estado grave e a menina de quatro,Luíza, parece ter sofrido menos impacto.Ela estava na cadeirinha do banco traseiro.

