Apreendidos dois adolescentes

A constante onda de roubo de celulares vinha assustando a população jacarezinhense desde o fim do ano passado.

Na manhã de terça-feira, dia 10, dois adolescentes de 17 anos foram capturados após tentativa frustrada de roubo de celular. A ação ocorreu na Avenida Manoel Ribas, próximo ao Colégio Rui Barbosa. O que os meliantes não contavam, é com a presença de um PM de folga pelas proximidades do local do crime.

A vítima, uma garota de 19 anos, foi surpreendida por três indivíduos que subtraíram seu celular da marca Samsung. O PM que estava pelas proximidades, entrou em luta corporal com um dos envolvidos e recuperou o objeto; entretanto, os meliantes conseguiram se evadir.

Os criminosos adentraram a mata do parque ecológico sendo acompanhados pelas equipes da polícia militar de Jacarezinho.

O PM que acompanhou toda a ação criminosa conseguiu capturar um dos autores, o qual resistiu à apreensão, mas foi contido logo na sequência.

O segundo indivíduo foi encontrado pela equipe de jacarezinho próximo ao pontilhão, na BR-153; já o terceiro, conseguiu se evadir. Mesmo logrando êxito na fuga, a PM conseguiu coletar informações importantes para a caracterização e posterior localização do suspeito.

Um dos menores apreendidos na ação será investigado em outro roubo de celulares ocorrido em 02/01/2017, conforme BOU 6223. A vítima deste primeiro roubo (dia 2) repassou as características do autor, que após

analisadas pelos PMs mostrou-se muito semelhantes a de um dos menores envolvidos neste novo crime. Desta forma, os PMs acionaram a vítima que imediatamente reconheceu um dos menores como autor do crime.

Assim, a PM, a qual não mediu esforços no cumprimento de suas missões, vem procurando dar uma resposta efetiva a população jacarezinhense após o drama vivido nos últimos meses.