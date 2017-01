Identificado rapaz executado

Foi identificado o jovem encontrado morto na manhã de sexta-feira.Luciano Henrique Pereira, 22 anos, conhecido como “Ninho”,que residia no Bela Manhã,em Santo Antônio da Platina.Ele possui passagens por tráfico de drogas e recentemente se escondeu na 4ª Companhia, quando foi perseguido a tiros da Vila São José até a unidade policial.É provável que devia dinheiro para traficantes, porém essa informação não foi confirmada.

O corpo dele, assassinado a tiros (um nas costas e dois na nuca) foi achado em torno das dez horas desta sexta-feira, dia 20, em Santo Antônio da Platina.

A vítima ainda com vida estava no Mirante(foto),local às margens do KM 32 da PR-439 e morreu minutos depois de dar entrada no Pronto Socorro.

Tudo começou em Ribeirão do Pinhal quando a PM fazia patrulhamento pela avenida Silveira Pinto e encontrou com a ambulância do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em contato com a técnica de enfermagem Gabriela Pereira Prelis,foi solicitado apoio da viatura militar para o atendimento de uma chamada.

No local, entre Pinhal e Santo Antônio, Ninho estava inconsciente e com pouca respiração caído próximo da escada do mirante no meio de um mato, com os ferimentos a bala.

Imediatamente foi dado início ao socorro do rapaz e encaminhado ao PS, onde perdeu a vida exatamente às 10h07.

Foram encontradas também por um enfermeiro duas munições intactas de arma de fogo calibre .32 no bolso direito da calça da vítima, que estava sem documentos nem dinheiro.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

O Mirante(foto), com uma escultura de uma seta apontando a zona urbana platinense a sete quilômetros, já foi local de turismo e namoro em Santo Antônio da Platina e há pelo menos 15 anos está abandonado.Possui 59 degraus e uma bonita vista do Rio das Cinzas.