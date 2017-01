Acidente com ônibus de Jaboti deixa seis feridos

Acidente em torno das 13h50m desta segunda-feira,dia 16, envolveu uma carreta carregada com leite(placas CVN 9703/Palmitos/SC) e um micro ônibus da secretaria de Saúde de Jaboti(placas ARM 6497/Paraná), deixou seis pessoas feridas no KM da BR-153, a 100 metros do posto Acaron, em Santo Antônio da Platina.

A carreta seguia de Castro(PR) para São Paulo e derrapou ao sair de uma curva,invadiu a pista contrária e bateu no coletivo que retornava com pacientes do Cisnorpi(Consórcio Intermunicipal de Saúde), de Jacarezinho.

Chovia no momento do sinistro.

Socorridas por profissionais do corpo de bombeiros, SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e concessionária do trecho Triunfo/Econorte,as vítimas foram encaminhadas ao pronto socorro da Santa Casa de Jacarezinho, sem risco de morte.

Outros três passageiros não se feriram.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local.