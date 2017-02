Polícia Civil prende ladrão

Operação deflagrada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, dia 15, resultou na prisão de Bruno Henrique Mathias, 20 anos, morador do Jardim Moralina, pelo crime de roubo agravado.

Mathias tinha sido preso em flagrante neste último fim de semana, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar, mas foi posto em liberdade pela Justiça, após a realização de audiência de custódia nesta segunda-feira (12).

Até aquele momento, ele era suspeito do cometimento de recentes assaltos ocorridos nos postos de combustível ocorridos na cidade. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido que, descendo de uma motocicleta, rendeu funcionários do Posto Acaron, subtraindo valores. Outros postos foram assaltados pelo mesmo marginal e da mesma fora e foram reconhecidos pelas vítimas.

Com aprofundamento das investigações, durante buscas realizadas com autorização pela justiça, a polícia localizou alguns objetos em poder de Mathias, dentre eles roupas que foram reconhecidas. Através de investigações de campo, outros detalhes do crime fizeram os investigadores chegar ao nome dos suspeito, confirmando os indícios obtidos até então.

Com base em novos elementos, o titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, Tristão Borborema de Carvalho, solicitou à justiça a expedição de um mandado de prisão temporária (para as investigações), que foi acolhido pelo juiz Norton Thomé Zardo.

O inquérito policial deve ser concluído até segunda-feira (19).

Segundo o delegado, haverá a representação pela decretação da prisão preventiva (sem prazo perdurando durante todo o processo). Se condenado. a pena pode atingir 12 anos de prisão